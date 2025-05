Cinque nazionali di calcio italiane si sfidano allo Stadio “Arechi” di Salerno per ricordare gli avvocati Mario Valiante e la moglie Wilma Fezza, scomparsi nel luglio del 2024 in un tragico incidente autostradale ad Eboli.

A quasi un anno da quel terribile giorno le Nazionali di calcio dei Prefetti, dei Magistrati amministrativi e ordinari, dei Diplomatici e dei Sindaci scenderanno in campo il 31 maggio sul rettangolo verde dell’Arechi per disputare il primo “Memorial Mario Valiante”.

L’evento, promosso dall’associazione civica salernitana “Ottantaquattrocento”, vedrà la partecipazione di scolaresche salernitane per affermare gli ideali dello sport, della legalità e della solidarietà e per sensibilizzare le persone sull’importanza della prevenzione e dell’educazione stradale.

In programma un pentangolare di calcio che vedrà scendere in campo alcune delle rappresentative più prestigiose del panorama istituzionale italiano: la Nazionale Italiana Magistrati, la Nazionale Italiana Magistrati Amministrativi, la Nazionale Italiana Diplomatici, la Nazionale Italiana Prefetti e la Nazionale Italiana Sindaci.

Una manifestazione che unisce valori sportivi e civici. Alle ore 9.30, dopo il saluto della famiglia e delle istituzioni, al via le partite. Il memorial è ad ingresso libero. Un’occasione unica per vivere una mattinata di sport e memoria con protagonisti d’eccezione in una cornice suggestiva come quella dell’Arechi.