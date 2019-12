Marisa Maffeo di Castel San Lorenzo tra i 20 concorrenti della IX edizione di Masterchef Italia

E’ di Castel San Lorenzo ed è tra i 20 concorrenti della nona edizione di Masterchef Italia. Si tratta di Marisa Maffeo, 34enne originaria del piccolo paesino cilentano.

La sua passione per la cucina è nata stando accanto alla nonna e alla mamma, che Marisa affiancava nelle classiche domeniche in famiglia, dove la tradizione prevedeva pasta fatta in casa con il classico ragù campano. Già all’età di 11 anni, quando i genitori erano a lavoro, la piccola Marisa preparava sempre da mangiare per sé e per i suoi fratelli e, una volta arrivata a Parma per gli studi, ha iniziato a cucinare per coinquilini ed amici che di cena in cena si moltiplicavano.

Marisa è entrata a far parte della masterclass dopo aver superato una prova di abilità, avendo in precedenza ricevuto dai 3 giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli) il grembiule grigio.

La 34enne ha affermato che Masterchef rappresenta una sfida e, inoltre, di voler superare i suoi limiti sia a livello culinario che a livello personale. Le sue specialità sono a base di pasta fresca e l’ingrediente che non manca mai nella sua cucina è il latte.

– Paola Federico –