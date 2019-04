C’è anche ex studente del Liceo Artistico di Teggiano, nella squadra del Politecnico di Milano selezionata tra le finaliste del concorso “Fly Your Ideas“.

Si tratta di Mario Capo, 22enne di Roscigno, che con il suo team “Move-ez”, composto da Vittorio Di Pietrantonio, Tommaso Cinelli e Daniela Agachi, ha conquistato il round finale della prestigiosa competizione internazionale che si terrà dal 23 al 28 giugno nella sede francese di Tolosa del colosso mondiale dell’aviazione, Airbus.

Mario, diplomato nel 2015 al Liceo Artistico di Teggiano, studia da 4 anni al Politecnico di Milano e attualmente è iscritto al primo anno di Laurea Magistrale in Ingegneria Aeronautica. Il suo team è stato selezionato tra 270 squadre provenienti da 72 nazioni: solo 7 progetti hanno conquistato la finale. La squadra del Politecnico di Milano presenterà il progetto “Swan – Smar Wheelchair”, un innovativo sedile per aereo convertibile in sedia a rotelle, totalmente controllabile via smartphone, il 27 giugno presso la sede centrale Airbus di Tolosa, nel tentativo di aggiudicarsi una ricompensa del valore complessivo di 45mila euro e di portare avanti il proprio progetto nel settore aerospaziale.

Fly Your Ideas offre agli studenti la possibilità di sviluppare idee eccezionali e innovative per l’industria aerospaziale del domani. I finalisti rappresentano 11 Paesi e 8 diverse università.

Nel mese di giugno Mario sarà, insieme al suo team e alle altre squadre finaliste, a Tolosa per lavorare nei centri di innovazione e ricerca e sviluppo di Airbus, per approfondire, sviluppare un prototipo e visualizzare le loro idee grazie al supporto e altri strumenti tecnologicamente avanzati di Airbus.

“Poter vedere un progetto che nasce, cresce, e matura fino ad essere pronto ad andare davanti agli esperti mondiali è una fonte di entusiasmo e di energia che vorresti condividere con tutti i ragazzi che come te possono scegliere di mettersi in gioco – dichiara emozionato Mario Capo – Per trovarsi davanti grandi opportunità bisogna iniziare a cercarle. Quando poi non le cerchi da solo, ma hai la fortuna e la ‘bravura’ di farlo insieme a persone motivate e soprattutto tuoi amici, il percorso è più facile e divertente”.

“L’onore di poter portare nel mondo la rappresentanza del luogo d’origine – continua il 22enne di Roscigno – che ti ha insegnato a trovare nelle persone che hai intorno la vera forza, e della tua scuola, che ti ha insegnato a mettere il 101% in quello che fai, è una gioia indescrivibile. Ringrazio il Liceo Artistico di Teggiano, che mi ha sempre insegnato a progettare e che potete ritrovare nel video di presentazione del progetto, in gara anche per il video più votato dal sito del concorso”.

– Paola Federico –