Maria Marotta, arbitro di Sapri, designata per Svezia Lettonia, gara di qualificazione agli Europei Femminili

Ancora un’altra tappa importante nella carriera dell’arbitro in gonnella Maria Marotta, 36enne di San Giovanni a Piro, appartenente alla sezione di Sapri.

Dopo essere stata inserita nel 2018 nella Can C per dirigere partite di terza serie degli uomini (terza donna ad aver ricevuto questo compito) e aver diretto lo scorso fine agosto la finale di Coppa Italia Primavera, è stata inserita nella First Category che la colloca al top nel panorama internazionale del calcio femminile.

Nel tardo pomeriggio di oggi, a partire dalle 18.45, sarà protagonista a Goteborg in Svezia per arbitrare la sfida di qualificazione alla fase finale degli Europei Femminili 2021, in programma in Inghilterra nella prossima estate. Di fronte i padroni di casa della Svezia che guidano il girone F e il fanalino Lettonia.

La notizia della designazione di Maria Marotta, per questa competizione Europea, è stata accolta con grande entusiasmo dal presidente della Sezione AIA di Sapri, Franco Tulimieri, che ha pubblicato la news sulla pagina ufficiale del profilo social Facebook.

Maria Marotta, arbitro di punta della sezione, continua la sua scalata e fa da traino a quanti vogliono avvicinarsi al mondo arbitrale e diventa un vanto per tutta l’area a sud di Salerno.

