Maria Marotta, arbitro della Sezione di Sapri, in Serie B con Brescia-Benevento

Farà il suo esordio domani in Serie B allo stadio “Mario Rigamonti” di Brescia, nel match Brescia-Benevento, l’arbitro Maria Marotta, la 34enne originaria di San Giovanni a Piro che da 18 anni calca i campi di calcio italiani e internazionali.

È la prima volta in assoluto nella storia del calcio italiano che una donna rivestirà il ruolo di Quarto ufficiale di gara durante una partita.

Da sempre appassionata di calcio, Maria ha iniziato la sua carriera arbitrale nel 2001 quando decise di iscriversi al corso di formazione degli arbitri presso la Sezione AIA di Sapri. Dal suo esordio ad oggi tanti sono stati i successi raggiunti dalla giovane sangiovannese. Approdata nel 2012 in Serie D, Maria Marotta è stata nominata arbitro internazionale il 1° gennaio 2016 facendo il suo esordio in occasione degli Europei femminili del 2017, nella gara tra Bielorussia e Slovenia.

Nel luglio del 2018 è arrivata la promozione in Serie C dopo aver disputato a giugno dello stesso anno la Finale Scudetto di Serie D tra Aurora Pro Patria 1919 e Vibonese. Ultima, ma solo in ordine di tempo, la promozione arrivata ieri in Serie B alla quale si aggiungono le congratulazioni del Presidente della Sezione Arbitri di Sapri Franco Tulimieri.

Si tratta di traguardi importanti che la 34enne Marotta ha ottenuto grazie alla sua determinazione e all’amore per il calcio.

