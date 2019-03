Maria Fasanella di Monte San Giacomo nominata “Woman of the year 2019” negli USA

Maria Fasanella, Presidente Monte San Giacomo Ladies Auxiliary of New Jersey, è stata nominata “Donna dell’anno 2019” dalla Federazione delle Associazioni Campane negli Stati Uniti.

La cerimonia, inserita nella XV edizione della Festa dei Campani nel Mondo, svoltasi domenica scorsa a New York, ha visto la presenza di circa 250 delegati provenienti dai vari stati che compongono la delegazione dei campani in America, nonché la presenza dell’onorevole Francesca La Marca, eletta alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Estero C (America Settentrionale e Centrale), nelle liste del Partito Democratico, componente della Fondazione Italia USA di cui è attualmente consigliere delegato e della dottoressa Irene Asquini in rappresentanza del Consolato italiano a New York

Nella stessa occasione sono stati insigniti del titolo di “Man of the year 2019 State of New York” Michele Maddalena, Presidente dell’associazione “Figli di Castello del Matese” di New York, e Giovanni Toscano, vice Presidente della Federazione dello Stato di New York. Altri due riconoscimenti sono andati al Cav. John Viola ed al Dottor Mary Joi Di Milia.

“E’ stata una festa per tutti noi italiani residenti qui in America – ha riferito il Presidente della Federazione delle Associazioni italiane in America Rocco Manzolillo – impreziosita dalla presenza dell’onorevole Francesca La Marca . Il merito del successo di questa giornata è da condividere con tutti i componenti dello staff organizzativo, tra cui il vice presidente Nicola Trombetta, Cono Morena, Ciro Sarra e tutti, tutti gli altri che, instancabilmente, hanno offerto il loro contributo per la riuscita straordinaria di questo evento. Grazie a tutti davvero per il grande lavoro svolto per quello che, per noi italiani in America, rappresenta un appuntamento importantissimo e straordinario“.

Tra i premiati delle passate edizioni dalla Federazione delle Associazioni campane in America figurano anche il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese, eletto “Man of the year 2015” e il Direttore editoriale di Ondanews Rocco Colombo, eletto “Journalist of the year 2018“.

– redazione –