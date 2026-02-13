Sapri stamattina si è svegliata inondata da una forte mareggiata. Il Lungomare Italia è rimasto completamente allagato e occupato da detriti e materiale litoide.

Si sono registarti danni oltre che al manto stradale anche ai giardini pubblici.

Danneggiate anche le infrastrutture dei canali e le strutture della Villa Romana in località Camerelle.

Da ieri è stato attivato il Centro Operativo Comunale per gestire l’emergenza. A lavoro gli agenti della Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile con mezzi meccanici impiegati nel liberare la strada da quanto il mare ha lasciato.

E’ stata disposta la chiusura al traffico veicolare del tratto tra via San Francesco di Paola e via Del Conte, sino a cessata emergenza.

La città della Spigolatrice continua a subire la furia del mare.