24 luglio – Giornata dermatologica e mappatura nei al Centro AURA di Padula – TUTTE LE INFO
Il 24 luglio AURA dedica una nuova giornata dermatologica
alla salute della pelle,
con visite specialistiche e mappatura dei nei.
Durante la giornata sarà possibile effettuare:
• MAPPATURA E CONTROLLO DEI NEI
• VALUTAZIONI DERMATOLOGICHE APPROFONDITE
• CONSULENZE SPECIALISTICHE PERSONALIZZATE
La giornata si svolgerà esclusivamente su prenotazione.
Le disponibilità sono limitate,
per garantire a ogni paziente il tempo
e l’attenzione necessari durante la visita.
335 1393990 (anche WhatsApp) – scrivi o chiama per informazioni e prenotazioni
Centro Medico Aura – Laser e Medicina estetica, Via Nazionale 535 – Padula