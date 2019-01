Manutenzione scuole e strade, il Governo destina 250 milioni alle Province. Fondi per Salerno e Potenza

E’ stato firmato il decreto, d’intesa col Ministero dell’Economia e delle Finanze e con quello delle Infrastrutture e Trasporti, che destina a 76 province italiane 250 milioni di euro, dal 2019 al 2033, per la manutenzione di scuole e strade.

In Campania sono stati stanziati circa 12 milioni di euro per 4 Province. A Salerno spettano 4,49 milioni di euro, ad Avellino sono stati assegnati 1,32 milioni, a Benevento 1,64 milioni, a Caserta 4,32 milioni. La Basilicata riceverà circa 5,7 milioni di euro per la manutenzione di scuole e strade: nello specifico, alla Provincia di Potenza andranno 3,6 milioni di euro, e circa 2 milioni a quella di Matera.

“Le risorse sono state ripartite sulla base delle indicazioni dell’Unione Province Italiane – sottolinea nella lettera inviata ai Presidenti provinciali il ministro dell’Interno Matteo Salvini– un segno tangibile dell’attenzione che il Governo intende rivolgere a tutte le Amministrazioni provinciali. La tutela delle comunità locali e la ripresa economica rappresentano una priorità: non a caso questo fondo segue l’erogazione di circa 400 milioni per i Comuni fino a 20mila abitanti. Possiamo e dobbiamo fare di più. Ma siamo convinti di aver inaugurato una nuova fase nel rapporto tra governo e comunità locali”.

– Annamaria Lotierzo –