Al grido di “Palestina libera” e con centinaia di bandiere che colorano la città di rosso, nero, bianco e verde, i cittadini di Salerno sono scesi in piazza questa sera per far sentire forte la loro voce.

Giovani e meno giovani si sono fermati per chiedere la liberazione del popolo palestinese di Gaza.

Le mobilitazioni sono partite in tutto il Paese nella serata di ieri per protestare contro l’abbordaggio a circa 70 miglia dalla Striscia da parte dell’esercito israeliano della Global Sumud Flotilla. Tra i fermati anche Benedetta Scuderi, la eurodeputata di Avs originaria di Agropoli.

Alcune persone oggi hanno organizzato un presidio davanti alla Prefettura di Salerno e poi il corteo di manifestanti da Piazza Amendola, ha sostato sul lungomare e poi si è diretto alla Stazione. La Polizia ha chiuso le porte e ha impedito ai passeggeri di uscire.

Domani si terrà lo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre organizzazioni sindacali. Si terrà un flash mob nel piazzale interno dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno.