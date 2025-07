Sigilli ad un autolavaggio in viale Tavoliello ad Eboli da parte della Guardia di Finanza.

I militari hanno svolto una serie di accertamenti e hanno constatato la mancanza dell’Autorizzazione Unica Ambientale e irregolarità amministrative.

Pare che i gestori, di nazionalità egiziana, svolgessero la mansione anche se iscritti alla Camera di Commercio per una diversa attività. Inoltre le Fiamme Gialle hanno contestato agli extracomunitari anche l’assenza della documentazione per impatto acustico e il cambio di destinazione d’uso dell’attività in quanto gli stessi dormivano dentro l’esercizio in condizioni igieniche precarie.

Il blitz arriva dopo diverse segnalazioni dei residenti pervenute al Comune e al Comando di Polizia Municipale.