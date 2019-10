Manca l’acqua nel serbatoio a Monte San Giacomo. Sospensione idrica notturna da stasera

A Monte San Giacomo sarà sospesa l’erogazione idrica di notte, a partire dalle ore 22:00 di questa sera e fino alle ore 6:00 del mattino, per i prossimi giorni.

Lo rende noto il sindaco Raffaele Accetta con un avviso alla cittadinanza nel quale si fa riferimento alla segnalazione fatta dalla ditta incaricata alla gestione del servizio idrico circa la riduzione del livello minimo di acqua potabile nel serbatoio di accumulo, dovuta anche al periodo di siccità.

Si è dunque costretti alla sospensione dell’erogazione dell’acqua.

Il ripristino, fanno sapere dall’Amministrazione Comunale, avverrà non appena sarà ricostituito il livello minimo dell’acqua, previa rilevazione e monitoraggio della ditta. Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe subire una lieve colorazione, per cui si consiglia, per qualche ora, di usarla a soli scopi igienici.

– Antonella D’Alto –