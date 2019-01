Maltrattamenti sui minori. La Regione Campania istituisce un tavolo tecnico per contrastare gli abusi

La Giunta Regionale ha costituito un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del fenomeno di abusi e maltrattamenti sui minori in Campania con la finalità di soddisfare l’esigenza di aumentare le conoscenze relative ai tipi di abuso, al loro numero e alle condizioni di rischio, promuovere la ricerca clinica e scientifica nel campo delle metodologie d’intervento, identificare le aree di rischio, rilevare i bisogni e verificare la rispondenza tra i bisogni e i servizi offerti.

Il Tavolo tecnico svolgerà funzioni di supporto all’Amministrazione regionale e alle Amministrazioni locali nelle funzioni di programmazione e verifica dei servizi ed interventi di rispettiva competenza, creando modalità di confronto e di raccordo fra gli enti, le istituzioni e le organizzazioni coinvolte, al fine di garantire un sistema integrato di interventi e servizi. Sarà inoltre impegnato nel garantire la diffusione dell’informazione e della conoscenza del fenomeno, nonché della legislazione in materia attraverso la realizzazione di iniziative specifiche e campagne di sensibilizzazione.

Il Tavolo tecnico, presieduto dall’assessore all’Istruzione Lucia Fortini, è composto dall’assessore alle Pari Opportunità Chiara Marciani, dal consigliere regionale Carmela Fiola, dalla dottoressa Patrizia Esposito, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Napoli, dal dottore Piero Avallone, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, dalla dottoressa Maria de Luzenberger Milnersheim, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, dalla dottoressa Patrizia Imperato, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, dalla dottoressa Fortunata Caragliano, Direttore Generale per le Politiche Sociali e Socio-sanitarie della Regione Campania, dal dottor Daniele De Martino, Primo dirigente della Polizia di Stato, rappresentante del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni della Campania, dal dottor Massimo Ummarino, delegato dal Presidente della SIP (Società Italiana di Pediatria) Campania, dal dottor Renato Vitiello, delegato dal Referente Nazionale della SIP (Società Italiana di Pediatria) per il maltrattamento e l’abuso, dalla dottoressa Fiorenza Peluso, delegata dal Direttore Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, dal dottor Pietro Buono, delegato dal Direttore Generale della Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale della Regione Campania.

– Annamaria Lotierzo –