Ha maltrattato la madre per mesi, assumendo atteggiamenti violenti e vessatori.

Per questo motivo ieri i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, sotto la direzione del Capitano Donato Recchia, hanno eseguito a Pontecagnano Faiano una misura cautelare.

Il destinatario è stato un giovane di 25 anni che già dallo scorso giugno aveva avuto comportamenti violenti e minacciosi nei confronti della madre. Questi, però, non hanno avuto fine e si è reso necessario l’intervento dei militari dell’Arma.

Sono stati così disposti il divieto di avvicinamento e l’applicazione del braccialetto elettronico, sia per mettere in sicurezza la donna che per tenere sotto controllo il 25enne.