Maltratta la fidanzata minorenne, arrestato un giovane di Montesano sulla Marcellana
Un giovane di Montesano sulla Marcellana è stato arrestato per maltrattamenti sulla fidanzata minorenne.
La ragazza, di Petina, ha denunciato maltrattamenti e soprusi che andavano avanti ormai da tempo.
Immediatamente è scattato il “Codice rosso”, la normativa per garantire una tutela più rapida ed efficace alle vittime di violenza.
I Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto ad eseguire la misura cautelare dei domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.