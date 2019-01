Maltempo, venti forti e temporali. Allerta meteo della Protezione Civile su tutta la Campania

Torna il maltempo in tutta la Campania a partire da domani con una ripresa di piogge e temporali su gran parte del territorio regionale.

A comunicarlo è la Protezione Civile della Regione Campania che ha emanato un’allerta meteo a partire dalle ore 8 di domani mattina fino alle 24 della stessa giornata.

L’ allerta, come sottolinea la Protezione Civile, riguarda il dissesto idrogeologico diffuso su tutto il territorio regionale ed è legata alle precipitazioni che potrebbero innescare fenomeni come instabilità di versante, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione. Possibili anche allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, l’innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori e possibili cadute massi.

La Protezione Civile sottolinea inoltre la presenza di vento, con possibili raffiche nei temporali.

– Claudia Monaco –