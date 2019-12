Maltempo. Rinviate in Campania tutte le gare odierne dei Campionati di calcio dilettantistici

Il Comitato regionale Campania della Lega Nazionale Dilettanti ha determinato il rinvio di tutte le gare dei Campionati dilettantistici (di Calcio a 11, Calcio a 5) regionali (Calcio a 11: Eccellenza, Prima Categoria, Seconda Categoria, Under 19 Èlite, Under 19; Calcio a Cinque: Serie C2, Serie D, Under 21, Under 19 Èlite e Under 19) e provinciali (Terza Categoria ed altri) in programma oggi.

La decisione sorge a causa delle condizioni climatiche che attualmente stanno interessando tutta la regione e per tutelare e salvaguardare la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e la regolarità delle competizioni.

Le gare rinviate e quelle non disputate nella giornata di ieri saranno recuperate sabato 28 e domenica 29 dicembre.

– Chiara Di Miele –