È allerta anche nel Vallo di Diano per le condizioni meteo e le incessanti piogge che continuano a cadere abbondanti dalla notte.

Proprio a causa delle copiose precipitazioni il livello del fiume Tanagro si è innalzato in diversi punti. Tra questi, quello che ogni inverno preoccupa di più è il tratto che scorre sotto la Strada Provinciale che collega Silla di Sassano a Trinità di Sala Consilina in località Cappuccini.

Il livello del corso d’acqua è prossimo ai bordi del ponte che lo attraversa, sul posto questo pomeriggio anche i volontari dell’Associazione di Protezione Civile e Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano presieduti da Margherita Marra per monitorare la situazione.

Anche in altri punti attraversati dal Tanagro il regime del corso d’acqua è preoccupante, come in località Caiazzano tra Sassano e il territorio comunale di Padula e nella parte che attraversa i territori di Atena Lucana, Polla e Sant’Arsenio.

Fino alle 18 di oggi vige l‘allerta meteo di colore Arancione emanata dalla Protezione Civile regionale, mentre sarà di colore Giallo dalle 18 alle 6 di domani mattina.

– Chiara Di Miele –