Maltempo in Campania. Nuovo avviso di allerta meteo della Protezione Civile regionale

Un nuovo avviso di allerta meteo è stato emesso dalla Protezione Civile della Campania per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto, dalle 6 a mezzanotte. L’allerta meteo in atto è in vigore fino alle 20 di questa sera.



Anche domani sul territorio regionale si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio e temporale, puntualmente di moderata intensità. Possibili raffiche nei temporali. La criticità idrogeologica connessa al quadro meteo è Gialla.

I fenomeni temporaleschi sono caratterizzati da una incertezza previsionale e rapidità di evoluzione.

La Protezione Civile della Regione Campania ricorda agli enti competenti di porre in essere o mantenere attive tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni in corso e quelli attesi per la giornata di domani.



