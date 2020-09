Maltempo in Campania. L’europarlamentare Adinolfi:”Serve la manutenzione ordinaria dei territori”

“Senza un serio piano di manutenzione ordinaria dei territori, con i cambiamenti climatici in atto, che si tramutano spesso in eventi meteorologici estremi, dovremo fare sempre la conta dei danni. Quanto accaduto nei giorni scorsi nel Salernitano, dal Nord al Sud della provincia, è un film già visto in passato, ma che purtroppo non ha insegnato nulla a chi amministra i territori”.

E’ quanto dichiara Isabella Adinolfi, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in merito all’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha travolto la Campania.

“Quello salernitano è un territorio che da anni manifesta tutta la sua fragilità, vittima di un dissesto idrogeologico, che vede tra le principali cause l’assenza di manutenzione da parte di chi amministra – aggiunge l’On. Adinolfi – Si aspetta sempre la prima pioggia per intervenire, senza capire però che a quel punto è tardi. Vedo le immagini del fango che in questi giorni ha invaso le strade di Sarno e ripenso alla tragedia del 1998, che evidentemente non ha insegnato nulla. Vedo le immagini dei danni che arrivano da altre zone della provincia salernitana e mi chiedo come tutto ciò sia possibile”.

“Occorre un cambio direzionale immediato – conclude l’europarlamentare – fatto di programmazione e cura quotidiana dei luoghi. Basta qualche ora per ripulire le cunette, per fare un esempio, mentre per rimediare ai danni del maltempo a volte ci possono volere anche anni”.

– Claudia Monaco –