Maltempo in Campania. La Protezione Civile dirama un’altra allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo con criticità arancione a partire dalle 12 di domani, martedì 5 novembre, e per le successive 24 ore.

Su gran parte del territorio si prevedono precipitazioni e temporali che potrebbero dar luogo ad un rischio idrogeologico diffuso e quindi a instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango, significativi ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, possibili voragini per fenomeni di erosione, allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, occlusioni delle luci dei ponti), possibili cadute massi in più punti del territorio.

Il rischio è aggravato dall’attuale situazione di saturazione del suolo per effetto delle precipitazioni delle ultime ore e dell’effetto cumulo.

– Chiara Di Miele –