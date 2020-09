Maltempo in Campania, in arrivo piogge e temporali. L’allerta meteo della Protezione Civile

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per piogge e temporali dalle 6 di domani, venerdì 25 settembre, fino alle 6 di sabato 26 sull’intero territorio regionale ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio).

Il livello di criticità idrogeologica è Arancione.

Si prevedono precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità, venti occidentali tendenti a divenire forti nel corso della giornata con raffiche nei temporali, mare tendente a divenire agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

La Protezione Civile evidenzia che si tratta della prima allerta meteo di colore Arancione che segue i mesi estivi e che occorre tener conto anche dei danni connessi e conseguenti agli incendi boschivi. Si invitano le autorità competenti a prestare la massima attenzione alle aree interessate dagli incendi e non ancora bonificate, a garantire il controllo e la corretta tenuta delle opere di drenaggio urbano e smaltimento delle acque verificando che siano in idoneo stato di pulizia e sgombre da materiale ostacolante il deflusso delle acque. Stessa attenzione va posta alle caditoie, cunette e tombini. Si raccomanda agli enti competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi in ordine ai fenomeni connessi al dissesto idrogeologico nonché alla verifica della corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

– Chiara Di Miele –