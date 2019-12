Maltempo in Campania. Fratelli d’Italia:”Mentre Costa e De Luca litigano, il territorio si sgretola”

“Governo e Regione giocano allo scarica barile mentre il dissesto idrogeologico sequestra il futuro della Campania”.

E’ quanto ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, dopo il maltempo che ha colpito il territorio negli ultimi giorni.

“Qualcuno informi il Ministro Costa e il Governatore De Luca che sono alleati di Governo nella tragica esperienza giallorossa – continua Iannone – . Al posto di rimpallarsi responsabilità in vista delle prossime elezioni regionali pensino ad intervenire nell’interesse dei nostri cittadini che non ne possono più di vedere il territorio abbandonato e senza dei seri progetti per la messa in sicurezza ed il risanamento”.

Il senatore di Fratelli d’Italia parla infine di “liti da comari e sceneggiate tra 5 stelle e PD, di fatti concreti neanche l’ombra”.

– Antonella D’Alto –