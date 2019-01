Maltempo e neve. Vallo di Diano, Cilento e Potentino si svegliano imbiancati

La neve non si è fatta attendere nel Vallo di Diano, nel Cilento e nel Potentino e, così come annunciato dalle previsioni meteo delle ultime ore, questa mattina il territorio a sud di Salerno si è svegliato imbiancato.

Innevati tutti i paesi del comprensorio valdianese, in particolare quelli situati a notevoli altezze come Montesano sulla Marcellana e Teggiano. Neve anche nella zona del Tanagro.

A Caggiano tre trattori di operatori agricoli e due spazzaneve della Protezione civile Gopi-Anpas in azione per ripulire le strade e, grazie ai volontari dell’Associazione Vola, è assicurata la consegna di medicinali a domicilio. A Montesano il sindaco Giuseppe Rinaldi ha attivato il Centro Operativo Comunale e così sono stati avviati diversi mezzi privati per la pulizia delle strade comunali oltre alla Protezione Civile che, con il mezzo comunale, è di supporto nella pulizia.

Fiocchi bianchi anche sul Cilento e sul Golfo di Policastro: una spruzzata di neve ha ricoperto la spiaggia di Sapri e quelle del litorale. Molti centimetri in più, invece, stanno interessando già dalla tarda serata di ieri strade e paesi della provincia di Potenza, compresa la città capoluogo che stamattina si è risvegliata completamente innevata

La Provincia di Salerno invece sta effettuando il servizio di spazzamento neve sulle arterie di sua competenza. La neve ha ricoperto anche l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tratto che attraversa il Vallo di Diano.

Ricordiamo che l’avviso di allerta meteo della Protezione civile regionale è stato prorogato dalla serata di ieri fino alle 20 di stasera. È raccomandato dunque di fare particolare attenzione soprattutto alle possibili formazioni di ghiaccio successive alle nevicate.

– Chiara Di Miele –