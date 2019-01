Maltempo e neve. I volontari delle associazioni di Caggiano impegnati per l’assistenza domiciliare

L’ondata di neve e freddo che ha colpito il Vallo di Diano e Tanagro nelle ultime ore sta creando disagi alla popolazione.

A Caggiano i volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas e quelli dell’Associazione Vola, sono impegnati da diverse ore nella consegna di medicine e beni di prima necessità a domicilio.

Disagi anche per i mezzi predisposti al servizio di ossigenoterapia domiciliare che non sono riusciti a raggiungere Caggiano, ma i volontari delle associazioni hanno consegnato i contenitori con l’ossigeno medicinale ai 3 pazienti del territorio.

Già dalle prime ore del mattino, la Polizia Locale ha trasportato da Caggiano a Polla, i pazienti che dovevano sottoposti a dialisi.

Continuano gli interventi per la pulizia delle strade comunali da parte dei volontari della Protezione Civile Gopi-Anpas, dell’associazione Vola, dei dipendenti comunali e dei proprietari di aziende agricole che hanno messo a disposizione i propri mezzi per aiutare in questa situazione di emergenza.

