Sono numerosi i sopralluoghi effettuati dalla Regione Campania attraverso il Genio Civile e la Protezione Civile regionale per supportare i Comuni nel fronteggiare le criticità determinate dagli ultimi eventi meteorologici.

I tecnici regionali hanno effettuato verifiche tecniche in cinque comuni del Cilento, Pollica, Casal Velino, Vibonati, Sapri e Pisciotta.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alla Protezione Civile Fiorella Zabatta facendo il punto sulle attività in corso. La Regione, in base alle richieste pervenute dai Comuni e sulla base di verifiche puntuali da parte del Genio Civile, si è detta disponibile a garantire le risorse necessarie che terranno in ogni caso conto delle specificità locali.

Da Pollica, Casal Velino, Villammare di Vibonati, Sapri e Pisciotta sono pervenute segnalazioni di danni legati alle mareggiate e a fenomeni di dissesto idrogeologico.

“La Regione Campania — ha affermato l’assessore Zabatta — sta intervenendo in maniera sussidiaria rispetto ai Comuni, laddove necessario, al fine di supportare le situazioni che si sono determinate in queste ore a causa del maltempo. Continueremo a seguire l’evoluzione delle situazioni e a intervenire con la massima tempestività”.