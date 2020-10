Maltempo. A Sapri una ruspa trascinata in mare, intervengono le Forze dell’Ordine

Le forti raffiche di vento e le abbondanti piogge hanno colpito l’intera regione causando alcuni disagi.

Una ruspa in stato di avaria presente sulla spiaggia del Lungomare Italia a Sapri, infatti, è stata travolta dalle onde che nel corso della scorsa nottata hanno invaso l’intero litorale.

A dare l’allarme questa mattina è stato un passante che ha subito allertato le Forze dell’Ordine.

Sul posto immediato è stato l’intervento dei militari del Nucleo Radiomobile di Sapri, degli uomini della Capitaneria di Porto e dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino.

A causa delle onde alte e del terreno sabbioso non è stato possibile trainare la ruspa sull’arenile. Ma il mezzo è stato subito ancorato per evitare che il mare potesse portarlo a largo della baia in attesa dei mezzi specifici necessari per rimuoverlo completamente dall’acqua.

– Maria Emilia Cobucci –