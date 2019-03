Maltempo a Salerno. Alberi abbattuti durante la notte a causa del forte vento

Grandine e vento durante la notte hanno creato molti disagi a Salerno e provincia. Soprattutto il forte vento, che da ieri sera ha raggiunto la cittadina costiera, ha provocato la caduta di diversi alberi nel quartiere Torrione e sul Lungomare Colombo.

Fortunatamente gli alberi caduti non hanno provocato danni a persone, sono state colpite alcune automobili parcheggiare lungo i viali e in parchi condominiali.

Al momento alcune strade di Torrione sono chiuse al traffico veicolare e pedonale per consentire i lavori di sgombero.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Salerno e gli operai del Comune di Salerno per togliere gli alberi dalle strade. Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha disposto per l’intera giornata di oggi la chiusura del cimitero Monumentale e di tutti i parchi cittadini per motivi di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità.

– Rosanna Raimondo –