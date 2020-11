Malmenano un senzatetto per portargli via pochi spicci. A Battipaglia in manette due uomini

A Battipaglia sono stati arrestati per rapina aggravata un 43enne marocchino ed un 26enne polacco.

I due, senza fissa dimora, si sono resi responsabili di un’aggressione ai danni di un altro senzatetto, un 54enne marocchino.

L’episodio è avvenuto all’interno del parcheggio di un supermercato a Battipaglia.

Gli arrestati hanno malmenato il 54enne e portato via 4 euro in suo possesso. La vittima ha chiamato i Carabinieri che in breve hanno fermato ed arrestato i due aggressori.

Il 54enne ha riportato delle ferite giudicate guaribili nel giro di qualche giorno.

– Claudia Monaco –