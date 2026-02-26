Gli studenti dell’Istituto Professionale per i Servizi Socio ed Assistenziali di Polla a confronto con professionisti ed esperti sul tema delle malattie rare.

L’iniziativa, promossa dall’Istituto Superiore di Polla diretto dalla Dirigente Carmela Taglianetti, era inserita nel percorso di orientamento e formazione all’interno del percorso di Formazione-Scuola-Lavoro.

All’incontro, svoltosi presso l’Auditorium “Rocco Giuliano” della Scuola Secondaria di I Grado di Polla, hanno preso parte il Dirigente Medico di Chirurgia Generale presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli Tommaso Pellegrino, il Professore Emerito di Neurologia dell’Università di Siena e Presidente Sezione Malattie Rare della Federazione Mondiale di Neurologia Antonio Federico, la dottoressa Maria Trezza, esperta in valutazione e riabilitazione ortopedica, la dottoressa Natascia Di Iorgi, pediatra ed endocrinologa in collegamento dall’Ospedale “Gaslini” di Genova. Oltre ai dati scientifici, l’emozione ha pervaso l’auditorium grazie alle testimonianze di straordinaria umanità di Giulia Iannuzzi, nota attivista e mamma di Samuele, che ha condiviso il ricordo del suo piccolo guerriero di Polla, che per nove anni ha lottato contro l’oloprosencefalia semilobare prima di lasciarci nel novembre 2025 e di Giovanna Di Brizzi, madre di un’alunna della classe terza dell’Istituto Socio Sanitario e caregiver di una persona affetta da SLA, che hanno dato un volto concreto al concetto di assistenza.

A portare i saluti della Dirigente Taglianetti è stata la professoressa Daniela Antonacchio, docente fiduciaria dell’Istituto Socio Sanitario di Polla: “Ringrazio tutte le persone che hanno reso speciale, con la loro presenza, la giornata di oggi – ha riferito la professoressa Antonacchio – ed in particolar modo la nostra Dirigente Carmela Taglianetti per aver promosso e sostenuto con convinzione un’iniziativa di così alto valore culturale e sociale. La sua sensibilità e la sua visione educativa hanno reso possibile un incontro capace di unire sapere scientifico e formazione umana, offrendo agli studenti un’esperienza che va ben oltre l’aula e che lascia un segno profondo nel loro percorso di crescita. Per i nostri studenti, infatti, è stato un momento di orientamento fondamentale per comprendere che la medicina non è soltanto tecnica e competenza, ma anche empatia, ascolto e presenza costante sul territorio”.

Al termine dell’incontro la scuola ha voluto omaggiare la memoria del piccolo Samuele donando alla madre una targa come gesto simbolico per sottolineare che il suo ricordo resterà impresso per sempre nella comunità scolastica di Polla.