Macabro ritrovamento a Capaccio. Cadavere in decomposizione scoperto in una roulotte
Un macabro ritrovamento quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Capaccio Paestum.
Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato scoperto all’interno di una roulotte in via Fidia. I residenti, insospettiti dall’odore nauseabondo proveniente dal mezzo, hanno allertato i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che, giunti sul posto, hanno trovato il cadavere.
Il corpo, con chiari segni della decomposizione che ne rendono difficile l’identificazione, potrebbe appartenere ad una donna di circa 40 anni e di carnagione chiara. Nella roulotte sarebbe stata ritrovata una borsa con gli effetti personali.
Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l’esame autoptico della salma, mentre la roulotte è stata sequestrata.
Non si esclude alcuna ipotesi in merito alle cause della morte, ma saranno i prossimi accertamenti a fare chiarezza sulla vicenda.