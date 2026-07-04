Lutto nella sanità salernitana. Si è spento Bruno Ravera, storico presidente dell’Ordine dei Medici
La sanità salernitana piange la scomparsa del dottore Bruno Ravera, spentosi all’età di 96 anni.
Cardiologo di fama e già primario emerito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, già Sindaco di Salerno.
Ravera ha ricoperto a lungo la carica di presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno.
Per l’Ordine di Salerno, la figura di Ravera resterà per sempre legata a una svolta epocale. Fu proprio grazie alla sua visione lungimirante, alla sua autorevolezza istituzionale e al suo instancabile impulso che si riuscì a coronare un sogno storico per il territorio: l’istituzione della Facoltà di Medicina a Salerno.
I funerali per l’ultimo saluto allo storico presidente si terranno domani, domenica 5, alle 10 presso la chiesa del Sacro Cuore a Salerno.