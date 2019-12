Lutto nella sanità e nella politica del Vallo di Diano. Si è spento il dottor Antonio Calandriello

E’ venuto a mancare il dottor Antonio Calandriello, già Responsabile per anni dell’Unità Operativa Complessa di Fisiopatologia respiratoria all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e tra i nomi noti della politica valdianese e provinciale.

Calandriello, che aveva 68 anni e ha combattuto da tempo contro una grave malattia, pur se originario di Sassano, viveva ormai da anni a Sala Consilina.

Presidente della BCC di Sassano fin dalla fondazione, nel tempo aveva prestato la sua azione anche a favore della politica comprensoriale e provinciale. Aveva ricoperto, infatti, la carica di consigliere al Comune di Sassano ma anche alla Provincia di Salerno.

Lascia la moglie, i due figli, le nuore e i nipotini, il fratello e la madre.

In tanti, appresa la notizia della sua scomparsa, hanno espresso manifestazioni di cordoglio, tra cui il Presidente onorario di Ondanews, Michele Albanese. “Il territorio – afferma Albanese – perde una figura che ha messo in campo diverse azioni, soprattutto a sostegno del mondo del credito cooperativo, ma che non si è risparmiata in altri ambiti, prestando il suo impegno anche per la sanità e per la politica. Esprimo alla famiglia la mia vicinanza in questo particolare momento di dolore per la perdita del proprio caro“.

I funerali saranno celebrati nella mattinata di domani, alle ore 10.00, presso la chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina.

