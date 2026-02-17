E’ venuto a mancare don Beniamino Cirone, parroco di Brienza per 50 anni, amato da tutta la comunità e cittadino onorario della città.

Lo descrivono, infatti, come pastore buono e guida silenziosa che ha saputo ascoltare tutti con pazienza, donando una parola di conforto nei momenti più difficili. Amante della musica classica che lo accompagnava come una preghiera, non nascondeva il tifo per la Juventus.

Con dolore l’Arcivescovo della Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsiconuovo ha affidato don Beniamino alle preghiere dei confratelli e di tutte quelle persone che lo hanno conosciuto e stimato.

La camera ardente è stata allestita nella chiesa della SS. Annunziata a Brienza, dove domani, mercoledì 18 febbraio, saranno celebrate le esequie alle ore 10.30.

Il parroco sarà per sempre ricordato grazie “al suo instancabile impegno e alla sua dolcezza smisurata”, scrivono sui social quanti lo hanno conosciuto.