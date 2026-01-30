Lutto nella Diocesi di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo per la morte di don Peppino Nolè.

Il parroco si è spento all’età di 83 anni, a Potenza. E’ stato per lungo tempo punto di riferimento della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, nel rione Lucania, ed è stato per anni responsabile della Caritas Diocesana.

La camera ardente è stata allestita presso l’ospedale “San Carlo”, mentre i funerali si terranno domani alle ore 12 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore.

“Don Peppino è stato un sacerdote stimato e un punto di riferimento umano e spirituale per tanti fedeli, svolgendo il suo ministero con dedizione, discrezione e autentico spirito di servizio. A nome mio personale e del Consiglio regionale della Basilicata – ha affermato il presidente del consiglio regionale, Marcello Pittella – esprimo sentimenti di vicinanza alla famiglia, all’Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsiconuovo e all’intera comunità colpita da questo grave lutto”.

“Don Peppino – afferma il direttore della Caritas Diocesana Marina Buoncristiano – è stato a lungo parroco della chiesa di San Giuseppe Lavoratore a Potenza, lasciando un segno indelebile nella vita spirituale e sociale. Pastore umile e uomo instancabile, ha incarnato il Vangelo non solo con le parole, ma soprattutto con i gesti concreti dell’accoglienza e della carità. Da direttore della Caritas Diocesana di Potenza ha svolto il suo servizio con discrezione, passione e profondo amore per gli ultimi. La sua eredità morale è una traccia viva e feconda: uno stile di Chiesa capace di farsi prossima, di ascoltare senza giudicare e di servire senza clamore. Don Peppino ci ha insegnato che la carità non è un gesto straordinario, ma una carezza quotidiana con rispetto, mitezza e responsabilità. La sua eredità è un patrimonio umano e spirituale che ci impegna, oggi più che mai, a continuare il suo esempio con coraggio e coerenza. Il seme da lui piantato è oggi un germoglio vivo, che continua a crescere nelle buone azioni e nei cuori di chi ha incontrato. Affidiamo don Peppino alla misericordia del Padre”.