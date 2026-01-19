Lutto nella Chiesa, che piange la scomparsa di fra Giuseppe Celli.

Giuseppe Celli, originario di Torre Orsaia, è stato accademico dell’Università Popolare del Cilento e autore prolifico di testi dedicati all’interpretazione della Parola.

Instancabile e stimato predicatore, esemplare per umiltà e dedizione, da anni era al Convento dei Frati Cappuccini di Vietri di Potenza. Le esequie saranno celebrate martedì 20 gennaio alle 10:30 nel Santuario dei Santi Cosma e Damiano a Eboli.

La salma resterà per tutta la giornata di oggi a Vietri di Potenza.

Cordoglio è stato espresso anche dalla Diocesi di Teggiano-Policastro attraverso il Vescovo S.E. Antonio De Luca.