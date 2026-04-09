Lutto nel mondo della scuola.

Ieri sera a Sala Consilina è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari l’ingegnere Luigi Papaleo, all’età di 66 anni. Docente presso il “Cicerone” di Sala Consilina, nell’indirizzo Itis, Papaleo è stato responsabile del Servizio di Prevenzione sicurezza.

Il docente di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche è stato colto da un malore improvviso mentre si trovava a casa con la moglie, anche lei insegnante presso l’indirizzo Moda del “Cicerone” e vicepreside dell’Istituto.

La Dirigente dell’Istituto di Sala Consilina, Antonella Vairo, ha espresso il suo cordoglio: “Un durissimo colpo per la nostra scuola. Il professore Papaleo, oltre che essere un docente straordinario, nonchè responsabile della Sicurezza di tutto il ‘Cicerone’, era una persona bellissima, amata e benvoluta da tutti. Ci dispiace veramente tantissimo e mancherà, oltre che a tutti i suoi studenti, anche a tutti noi che gli abbiamo voluto un bene immenso”.

Il prof. Papaleo sarebbe dovuto andare in pensione al termine di quest’anno scolastico. Lascia la moglie Lina Gasaro, i figli Filomena e Michele e i parenti tutti che gli daranno l’ultimo saluto domani, 10 aprile, alle ore 11 nella chiesa di Sant’Anna a Sala Consilina.