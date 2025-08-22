Lutto nelle comunità di Altavilla e Silentina che piangono la scomparsa di un concittadino.

Si tratta di un 48enne, che ha perso la vita ieri in un incidente durante il lavoro, probabilmente a causa di un malore. L’uomo stava infatti eseguendo le sue mansioni in un’azienda agricola del casertano quando sarebbe accaduta la tragedia.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 e i Carabinieri per le dovute indagini. La salma è stata successivamente messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Originario di Postiglione, il 48enne viveva da anni ad Altavilla Silentina insieme alla compagna. La coppia era stimata e benvoluta e la notizia della scomparsa dell’uomo ha lasciato in tutti un senso di sconforto e rammarico.

“E’ un dolore per la nostra comunità – ha affermato il sindaco di Altavilla Silentina Francesco Cembalo -. Ci stringiamo ai familiari della vittima in questo momento delicato, facendo giungere loro le nostre più sentite condoglianze”.