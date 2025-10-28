Dopo 5 lunghi mesi di agonia il cuore del 55enne Pasquale Di Luccio, di Capaccio, ha cessato di battere al “Ruggi” di Salerno dove era ricoverato.

L’uomo era stato trasportato lì d’urgenza lo scorso 26 maggio in seguito ad un incidente nei campi: mentre si trovava a bordo del suo trattore, questo si è improvvisamente ribaltato travolgendolo.

Per estrarlo si era reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco i quali lo avevano poi affidato ai sanitari del 118 che a bordo di un’eliambulanza lo avevano portato nel nosocomio salernitano. Le dinamiche dell’incidente sono successivamente state ricostruite dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli.

Sono stati mesi di cure incessanti ma le sue ferite erano troppo gravi ed oggi ha esalato il suo ultimo respiro. Lascia nel dolore i familiari, i due figli e l’intera comunità di Capaccio dove era conosciuto e stimato.

La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per l’esame autoptico richiesto dai familiari.

