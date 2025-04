A Lustra, nel castello di Rocca Cilento incastonato nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, prende il via domani OlivitalyMed, una rassegna interamente dedicata all’eccellenza dell’olio extravergine di oliva.

L’evento promette di essere un appuntamento imperdibile per appassionati, esperti del settore e chiunque desideri scoprire i segreti e le virtù di questo pilastro fondamentale della Dieta Mediterranea, patrimonio immateriale dell’UNESCO proprio in queste terre.

Il programma prevede inoltre convegni e workshop dedicati ai temi cruciali del settore, come la sostenibilità delle pratiche agricole, le proprietà nutraceutiche dell’olio extravergine di oliva e il suo ruolo nella gastronomia di alta qualità. Un’attenzione particolare sarà riservata al legame indissolubile tra l’olio EVO e la Dieta Mediterranea, con chef stellati pronti a svelare ricette innovative che esaltano le caratteristiche uniche di questo prezioso ingrediente.

OlivitalyMed si propone come una vetrina dinamica e coinvolgente sulle diverse sfumature dell’EVO, dalle tecniche di produzione più innovative alle antiche tradizioni che ne custodiscono la qualità. Nei giorni di domani, domenica 27 e lunedi 28 aprile dedicati alla rassegna, i visitatori avranno l’opportunità di partecipare a degustazioni guidate da esperti assaggiatori, laboratori sensoriali per affinare il palato e incontri con produttori locali, custodi di un sapere tramandato di generazione in generazione.

“La scelta di Lustra come sede dell’evento non è casuale – riferisce ad Ondanews il Consigliere regionale Tommaso Pellegrino -. Il Cilento è una terra vocata alla produzione di olio extravergine di oliva di eccellenza, grazie a un terreno unico e a una biodiversità olivicola straordinaria. OlivitalyMed rappresenta dunque un’occasione preziosa per valorizzare questo patrimonio e promuovere il territorio a livello nazionale e internazionale.”

La rassegna Olivitalymed, infatti, è il risultato di una collaborazione sinergica con la Regione Campania ed altri partner istituzionali, tra cui la Provincia di Salerno, il Parco Nazionale, il Comune di Lustra e l’Associazione “Citta dell’Olio” ed è protesa ad attestarsi come la più importante rassegna del Centro-Sud Italia per promuovere l’olio extra vergine, emblema di colture e cultura, espressione di antiche tradizioni millenarie del territorio.

“Olivitalymed – continua l’on. Pellegrino – è la prima rassegna d’eccellenza del Centro-Sud Italia, è la scoperta di nuovi prodotti di pregio, contesto ideale per stabilire e negoziare anche nuove relazioni commerciali rappresentando, quindi, una grandissima opportunità per il nostro territorio”.

Per tutti gli appassionati del buon cibo e del buon vivere, quindi, Olivitalymed offre nei giorni 26, 27 e 28 aprile un viaggio sensoriale alla scoperta di profumi, sapori e storie che si celano dietro ogni singola goccia di olio extravergine di oliva, elemento identitario della cultura cilentana, nonché un’esperienza completa che coinvolge anche il mondo dell’arte con mostre, esibizioni e performance.