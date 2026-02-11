Oggi Giuseppe De Rosa, campione del mondo di ultramaratona e unico atleta nella storia ad aver vinto per quattro volte consecutive il Roadsign Continental Challenge, sarà ospite del programma “La volta buona” su Rai 1, in palinsesto dalle 14.00.

“La volta buona” è un daily show pomeridiano in diretta, condotto da Caterina Balivo, con interviste, attualità, costume e momenti di racconto con gli ospiti.

Originario di Sala Consilina, De Rosa è tra i principali interpreti dell’ultramaratona endurance e delle competizioni in autosufficienza. Nel 2025 ha conquistato ancora una volta il Roadsign Continental Challenge, circuito internazionale di gare estreme su più continenti, confermandosi l’unico atleta ad aver ottenuto questo titolo per quattro edizioni consecutive.

Durante l’intervista De Rosa, che è supportato nelle sue imprese dal main sponsor FootSpace, ripercorrerà il suo percorso sportivo e umano: la preparazione, la gestione della fatica e le sfide delle gare estreme in autosufficienza. La puntata sarà disponibile anche su RaiPlay.