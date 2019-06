Luigi Bisogno della Cisl Salerno diventa componente del Forum dei Giovani della Campania

Luigi Bisogno, in rappresentanza del mondo giovanile e associativo salernitano, sigla un protocollo d’intesa con il Forum regionale dei Giovani della Campania.

Attivista salernitano, Bisogno da anni è impegnato nel mondo del terzo settore e da circa un anno ricopre il ruolo di Presidente della Cisl Giovani Salerno oltre ad essere già Presidente dell’associazione nazionale Donation Italia.

“Così si apre un nuovo scenario per Salerno – ha detto Bisogno – E’ un percorso che vede l’organismo regionale giovanile già presente in più occasioni nel capoluogo salernitano con l’obiettivo di promuovere l’importante e bella esperienza dei Forum. Una sinergia per sostenere le ricchezze dei nostri territori e la caparbietà di noi giovani. Proprio quei giovani che da anni sono costretti a scappar via per l’assenza di prospettive. Noi abbiamo deciso di restare e di farlo sostenendo idee, progetti, start-up. Promuoviamo l’esperienza Erasmus, il mondo dell’associazionismo e del terzo settore tutto, partendo proprio da noi. Dai giovani!”.

“Ringrazio il Presidente Giuseppe Caruso – conclude – e tutti gli addetti ai lavori per la fiducia e per aver esaudito il mio desiderio: far parte dell’organismo giovanile più importante della Regione Campania. Noi ci siamo, Salerno e la sua provincia ci sono”.

– Claudia Monaco –