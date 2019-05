L’Ufficio Europa Teggiano stimola gli studenti di Contursi alla cultura d’impresa e del lavoro autonomo

Continuano le iniziative dell’Ufficio Europa Teggiano tese a divulgare la cultura d’impresa negli Istituti scolastici della provincia di Salerno. Si è tenuto all’Istituto “E. Corbino” di Contursi Terme un secondo seminario teso a diffondere la cultura del lavoro autonomo, attraverso il coinvolgimento degli studenti chiamati a presentare le loro idee di nuove attività.

L’incontro è stato organizzato dalla docente Antonella Barletta e da Rita Ardizzone dell’ANPAL Servizi per dare continuità all’azione intrapresa con l’obiettivo strategico di stimolare e motivare gli allievi delle quinte a guardare con più consapevolezza al mondo del lavoro. Sono state raccolte oltre 50 schede riportanti idee di nuove attività per coinvolgere studenti e docenti a usufruire dei servizi delle strutture preposte a sostenere la verifica di fattibilità tecnica, economica, di mercato e logistica di nuove micro imprese.

Le opportunità inerenti a Resto al Sud, Cultura Crea, al progetto Tanagro Opportunità Giovane, alle misure del GAL e a Yes I Start Up sono state presentate da Vincenzo Quagliano, amministratore della QS & Partners di Salerno con un background trentennale in materia di enterprise creation.

Itinerari gastronomici, culturali, piccola ricettività e fruizione di spazi e strutture inutilizzate, prodotti per la cura delle persone, iniziative sportive e artigianato sono le attività sulle quali i giovani del Tanagro intendono investire. “Le iniziative proposte dai giovani dell’Istituto Corbino e rilevate su apposito format predisposto dall’Ufficio Europa Teggiano saranno valutate attentamente dal team di lavoro con l’obiettivo di sostenere l’inserimento dei giovani promotori nella vita economica e sociale del loro comprensorio” ha dichiarato l’ideatore dell’Ufficio Europa Teggiano, Cono Morello.

Un’iniziativa innovativa seguita con particolare interessa dalla Dirigente dell’Istituto, Maria Rosaria Cascio, e dai docenti coinvolti nel verificare la propensione all’autoimprenditorialità dei propri alunni.

– Chiara Di Miele –