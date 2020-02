“Lucani Insigni”, l’ingegnere Francesca Viggiano di Vietri di Potenza tra le personalità premiate

C’è anche Francesca Viggiano, 34enne di Vietri di Potenza, nella lista delle otto personalità lucane e straniere che hanno vinto il premio “Lucani Insigni”, assegnato a chi vive in Italia o all’estero per i meriti raggiunti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Viggiano, nonostante la giovane età, vanta esperienze lavorative importanti: ingegnere della sicurezza al Cern di Ginevra, adesso è una specialista in sostenibilità, sicurezza e ambiente alla Georg Fischer Piping System, che ha sede a Schaffhausen in Svizzera.

Per lei un percorso di studi importante, partito con la triennale in Ingegneria civile e ambientale all’Università di Salerno, la laurea specialistica di Ingegneria ambientale, con lode e pubblicazioni della tesi al Politecnico di Torino, dove ha poi continuato gli studi anche per l’Ingegneria sanitaria ambientale.

“Ho ricevuto la notizia – ha dichiarato Francesca Viggiano – tramite una mail della Regione che mi ha lasciata positivamente sorpresa. Ero in pausa pranzo a lavoro e sono scoppiata a piangere, ho immediatamente scritto alla mia famiglia, in quanto sono caduta dalle nuvole visto che non me l’aspettavo”.

Ai lucani insigni la Regione consegnerà un’opera di pregio di un autore lucano, in una manifestazione che verrà organizzata nei prossimi mesi, come comunicato dal presidente del Consiglio regionale, Carmine Cicala.

“È un premio molto importante – ha aggiunto Viggiano – e tutte le persone premiate sono di alto calibro. Essere tra questi miei conterranei è davvero motivante ed appagante. È un immenso orgoglio per me portare in giro la mia lucanità, pur facendo sacrifici lontano da casa, i miei pensieri e il mio cuore sono sempre rivolti alla mia cara terra. Sono felice di rappresentarla e farla conoscere, piccola ed autentica, come dico sempre a tutti. Ringrazio davvero tutti per aver creduto in me e per il supporto”.

– Claudio Buono –