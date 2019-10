Ancora una partecipazione sul piccolo schermo per il giovanissimo Luca Morello, talento originario di Teggiano e figlio di Antonio, residente con la famiglia a Vigevano dal 2000 per motivi di lavoro ma particolarmente legato al Vallo di Diano. Luca è stato il protagonista del programma di 8 dal titolo “Guess my age“, condotto ogni sera da Enrico Papi.

Il game show televisivo si basa sulla capacità di una coppia di concorrenti di difendere il montepremi di 100.000 euro indovinando l’età esatta di 7 persone grazie anche all’utilizzo di alcuni indizi basati sul ricordo, i fatti di cronaca, di attualità, le canzoni legate all’anno corrispondente all’età esatta. Anche in questo caso Luca ha dimostrato di essere particolarmente spigliato, a suo agio negli studi televisivi e di fronte alle telecamere e molto spiritoso. Infatti inizialmente, con il sorriso, ha fatto credere ai due concorrenti di non aver indovinato la sua età giusta.

Ricordiamo che Luca ultimamente è stato impegnato nelle riprese cinematografiche del film “Mio fratello rincorre i dinosauri”, tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol, un testo autobiografico in cui lo scrittore racconta la sua storia e quella di Giovanni, il fratello affetto dalla sindrome di Down. Il giovane talento di origini valdianesi ha recitato insieme ad attori del calibro di Alessandro Gassman e Isabella Ragonese.

Negli ultimi anni è stato il volto di diversi spot pubblicitari tra cui quello delle dolci Kinder Cards, ma anche per la Fiat 500 L, per il Galletto Vallespluga e in quello che lo ha visto esordire sul piccolo schermo per i salumi Fratelli Beretta.

– Chiara Di Miele –