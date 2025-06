Il Reparto Carabinieri Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha eseguito il sequestro preventivo d’urgenza di un villaggio turistico in corso di realizzazione a Marina di Camerota, a ridosso della linea di costa.

In un’area di importantissima valenza ambientale, rientrante nella perimetrazione del Parco Nazionale e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ambientale ai sensi del D. lgs.42 in zona “CIRA “del Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero, gli accertamenti condotti hanno consentito di raccogliere indizi sulla realizzazione di una lottizzazione abusiva mediante il mutamento di destinazione d’uso da turistico-ricettiva a residenziale di una preesistente struttura di circa 8200 metri quadrati.

La violazione è consistita nell’illecita realizzazione di 66 unità immobiliari in cemento armato, autonome e indipendenti, suddivise in 25 unità immobiliari con destinazione A/3 (abitazioni), 3 unità immobiliari con destinazione C/1 (negozi e locali commerciali), 3 unità immobiliari con destinazione C/2 (depositi), 35 unità con destinazione C/7 (posti auto con pensiline), aventi destinazione abitativa e commerciale in sostituzione delle precedenti strutture esistenti nel villaggio turistico.