La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di 207mila euro, emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania, nei confronti di B.F., imprenditore di Casal Velino, per il reato di presentazione infedele della dichiarazione al fine di evadere le imposte sui redditi.

Le attività investigative, svolte dai Finanzieri di Marina di Casal Velino, sono scaturite da una verifica fiscale eseguita nei confronti di un’impresa locale operante nel settore turistico-ricettivo ed hanno portato a rilevare l’omessa indicazione nella dichiarazione di redditi per più di 750mila euro.

Sono stati sottoposti a sequestro conti correnti riconducibili alla società e all’indagato, quote azionarie e societarie, un deposito di risparmio e un immobile per un ammontare complessivo pari alle somme non versate all’Erario.

– Paola Federico –