La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nel centro di Salerno per contrastare il fenomeno dei furti seriali. Per questo motivo gli agenti della Squadra Volante hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due donne e un uomo di nazionalità georgiana, ritenuti responsabili di una serie di furti in diversi negozi del centro.

Le indagini sono iniziate quando la sicurezza di un noto negozio ha fermato una donna, allertata dall’allarme antitaccheggio, la quale stava uscendo velocemente con un passeggino e aveva indosso una borsa in esposizione che non aveva pagato.

Poco dopo la Polizia Municipale ha individuato nelle vicinanze un’altra donna, accompagnata da un giovane, riconosciuti dal proprietario di un negozio come gli autori di un furto avvenuto poco prima. Nello zaino indossato è stata trovata parte della merce rubata.

Tutti i coinvolti, appartenenti allo stesso gruppo, sono stati fermati e identificati. La merce rubata è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

L’intervento conferma l’efficacia dei servizi di prevenzione e controllo del territorio e la sinergia tra le Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza e la legalità in città.