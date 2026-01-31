Commemorazione e commozione ieri per i membri dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro.

Il Presidente Nunzio Ritorto, il consigliere neo eletto Antonio Caggiano e gli altri consiglieri dell’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro hanno commemorato il collega Michele Pessolano per il suo impegno trentennale a favore della categoria. L’attività di Pessolano è stata omaggiata con la consegna di un attestato di merito alla famiglia.

L’evento si è svolto al margine dell’interessante convegno di approfondimento sulle holding familiari e sulla difesa del patrimonio aziendale che ha visto come relatori il dottor Carmine Santangelo, Presidente dei commercialisti di Vallo della Lucania e la professoressa Rosa Maria Agostino, docente all’università di Salerno in diritto dell’impresa sostenibile e in diritto della crisi d’impresa,

Presente alla commemorazione il sindaco di Atena Lucana nonché commercialista Luigi Vertucci.