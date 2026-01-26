L’Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina-Lagonegro in partnership con gli Ordini dei Commercialisti di Potenza e Matera per l’attivazione di percorsi comuni nel dare più forza alla categoria nel rapporto con le istituzioni del territorio.

Un patto che vede in prima fila i tre presidenti dei rispettivi Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Nunzio Ritorto (Sala Consilina-Lagonegro), Fabio Santarcangelo (Potenza) ed Emilio Petrigliano (Matera), pronti a ratificare l’intesa appena i rispettivi Consigli entreranno ufficialmente in carica per il quadriennio 2026-2030.

“Con i colleghi Santarcangelo e Patrigliano abbiamo pensato di unire le nostre forze – riferisce il Presidente Ritorto – per metterle al servizio del nostro territorio con l’obiettivo di dare più forza alla nostra categoria e favorire al meglio il dialogo con le istituzioni locali. Un altro importante obiettivo è quello di concentrare le nostre forze nell’organizzazione anche di percorsi di formazione comuni che sicuramente rappresenteranno un arricchimento per tutti noi e che daranno vita a rapporti di collaborazione che ci permettono di ampliare i nostri orizzonti, a tutto vantaggio delle nostre rispettive aree di influenza”.